Tragedia en el fútbol amateur: Jugador de Valparaíso fue asesinado a tiros en pleno partido

Lo que debía ser una jornada deportiva en el marco de un campeonato regional de fútbol amateur terminó en tragedia este fin de semana.

Nicolás, jugador del club Estrella Roja de Valparaíso, perdió la vida tras recibir impactos de bala durante un encuentro contra el equipo Cerro Alegre, en la cancha Cristo Rey de la localidad de Llolleo, en San Antonio.

Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, el incidente se originó a partir de una violenta riña que involucró a jugadores y simpatizantes de ambos equipos.

El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Claudio Vicuña, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

"Esta brigada especializada se encuentra recabando los antecedentes necesarios para determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los participantes en el mismo", señaló la autoridad.

Por su parte, el fiscal Francisco Martínez señaló que los disparos habrían sido percutados de manera directa hacia el deportista, en medio de un clima de agresiones generalizadas tanto dentro como fuera del campo de juego.

"No habría otro lesionado, por lo menos por arma de fuego", indicó el persecutor.

Las repercusiones institucionales no se hicieron esperar. La Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA) determinó la suspensión inmediata de todos los torneos regionales.

Además, en una medida ejemplificadora, el Comité de Ética de la institución resolvió la desafiliación de por vida del Club Cerro Alegre de San Antonio, debido a la magnitud de los hechos de violencia.

Mientras la comunidad deportiva de Valparaíso lamenta la pérdida, la Brigada de Homicidios continúa trabajando para identificar a los responsables de los disparos y esclarecer la dinámica de este brutal crimen.