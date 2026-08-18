Copa Sudamericana: Neymar recibió una advertencia de la Conmebol
El organismo sancionó al delantero brasileño por infringir los principios de conducta tras el duelo de Santos ante Universidad Central.
El organismo sancionó al delantero brasileño por infringir los principios de conducta tras el duelo de Santos ante Universidad Central.
Neymar recibió una advertencia de la Conmebol luego del partido en que Santos venció 4-2 a Universidad Central por la Copa Sudamericana, encuentro que terminó además con una invasión al terreno de juego.
El organismo determinó que el atacante brasileño infringió el artículo 11.2 literal c) del Código Disciplinario, correspondiente a los principios de conducta y a los estándares mínimos de comportamiento exigidos a los participantes de sus competiciones.
Tras el compromiso, un joven hincha ingresó al campo y consiguió acercarse a Neymar, quien se detuvo y se fotografió con él. La resolución publicada por Conmebol no especificó expresamente qué acción del delantero originó la advertencia, aunque el episodio ocurrió en el mismo partido por el cual Santos fue castigado por una invasión de cancha.
El club brasileño recibió una multa de 20.000 dólares por infringir el artículo 12.2 literal a), correspondiente a invasión o tentativa de invasión del terreno de juego. Además, fue sancionado con otros 10.000 y 3.000 dólares por incumplimientos vinculados a obligaciones de prensa, para completar un total de 33.000 dólares en multas.
Conmebol también advirtió expresamente a Santos y Neymar que, en caso de reiterarse una infracción de igual o similar naturaleza, podrá aplicarse el artículo 27 del Código Disciplinario, relativo a la reincidencia y sus eventuales consecuencias.