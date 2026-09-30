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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Ejecuciones

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Su defensa presentó una moción de emergencia para frenar la ejecución tras comprobarse que permanecía despierta.

Periodistas observaron a la prisionera respirar, emitir sonidos y realizar movimientos luego de recibir la segunda tanda de pentobarbital.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal
 EFE

Pike, de 50 años, está en el corredor de la muerte desde 1996 por el homicidio de una compañera de estudios.

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Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en 200 años, sobrevivió a las dos primeras dosis de la inyección letal que le fueron administradas durante su ejecución, según informó uno de sus abogados, mientras su equipo legal trataba de detener el procedimiento.

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para frenar la ejecución después de este intento fallido.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer.

Los testigos, entre ellos periodistas de distintos medios estadounidenses, describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto.

Pike permaneció despierta, habló y cantó con su guía espiritual después de comenzar la administración del fármaco y, tras la primera dosis, continuó moviéndose y respirando de forma audible.

Testimonios presenciales

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y, si es necesario, una segunda tanda.

Los testigos indicaron que, tras ambas administraciones, Pike continuó respirando y emitiendo sonidos, incluidos fuertes ronquidos, además de realizar movimientos de cabeza y cuello.

La ejecución se retomó hoy después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones.

El caso queda en una situación extraordinaria después de que Pike haya sobrevivido a las dos tandas de pentobarbital, ya que sus abogados sostienen que el protocolo estatal no contempla qué ocurre en esa circunstancia.

Crimen histórico

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville.

Pike tenía 19 años cuando la mató junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien recibió una condena de cadena perpetua al ser menor de edad en el momento del crimen.

Pike lleva en el corredor de la muerte de Tennessee desde marzo de 1996.

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