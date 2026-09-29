Trío que dañó la Mano del Desierto arriesga cesantía y expulsión de Chile

Reacciones de repudio ha provocado la difusión de registros audiovisuales que muestran a un grupo de personas vandalizando, con rayados, la emblemática escultura de la Mano del Desierto, ubicada 75 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta, a un costado de la Ruta 5 Norte.

En los videos, los sujetos aparecen fotografiándose y riendo de los daños causados a la obra patrimonial del escultor Mario Irarrázabal, inaugurada en 1992.

Ante esta situación, la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI realizó diligencias iniciales e ingresó una denuncia ante la Fiscalía.

"Funcionarios de esta unidad realizamos una denuncia, mediante oficio, a la Fiscalía a raíz de unas grabaciones que salieron por las redes sociales, donde tres personas realizaban rayados en nuestra Mano del Desierto", señaló el comisario Tomás Silva.

La empresa GTA Chile SpA, a la que pertenecen los involucrados, emitió una declaración pública para repudiar categóricamente el hecho, e informó que los responsables fueron suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla un investigación interna.

En tanto, desde la Corporación PROA —entidad encargada de la mantención y cuidado del monumento— expresaron su absoluto rechazo a lo sucedido, advirtiendo que este tipo de conductas no corresponden a simples "travesuras", sino que implican un daño grave al patrimonio regional.

En esta línea, están evaluando acciones legales para que los responsables respondan ante la Justicia.

Finalmente, el diputado Sebastián Videla (independiente) condenó enérgicamente el ataque a la estructura y anunció que oficiará a las autoridades competentes para exigir que se evalúen drásticas medidas migratorias, como la expulsión de los involucrados, presuntamente de nacionalidad extranjera.