¿Cuándo y dónde ver a Audax Italiano ante Barracas Central en la Copa Sudamericana?
Los "tanos" vienen de lograr una gran victoria ante Vasco Da Gama.
Los "tanos" vienen de lograr una gran victoria ante Vasco Da Gama.
Audax Italiano jugará la tercera fecha de la Copa Sudamericana cuando visite a Barracas Central de Argentina. Los "Tanos" lograron una sorprendente victoria 2-1 ante Vasco Da Gama en Rio de Janeiro en su último partido por la copa internacional.
El cotejo está pactado para jugarse este martes 28 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Florencio Solá". Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en streaming por Disney+ premium.
El conjunto itálico marcha en segundo lugar de su grupo que comparte junto a Olimpia, Vasco Da Gama y su rival de turno, tras vencer a los cariocas por la segunda fecha y caer en su debut ante los paraguayos.
Por su parte, Barracas Central logró dos empates sin goles en sus encuentros anteriores y marcha en el tercer lugar del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.
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