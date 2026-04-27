¿Cuándo y dónde ver a Audax Italiano ante Barracas Central en la Copa Sudamericana?

Audax Italiano jugará la tercera fecha de la Copa Sudamericana cuando visite a Barracas Central de Argentina. Los "Tanos" lograron una sorprendente victoria 2-1 ante Vasco Da Gama en Rio de Janeiro en su último partido por la copa internacional.

El cotejo está pactado para jugarse este martes 28 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio "Florencio Solá". Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en streaming por Disney+ premium.

El conjunto itálico marcha en segundo lugar de su grupo que comparte junto a Olimpia, Vasco Da Gama y su rival de turno, tras vencer a los cariocas por la segunda fecha y caer en su debut ante los paraguayos.

Por su parte, Barracas Central logró dos empates sin goles en sus encuentros anteriores y marcha en el tercer lugar del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

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