La U quiere aprovechar el envión del Superclásico y avanzar en la Sudamericana a costa de Palestino

Universidad de Chile y Palestino chocan este miércoles a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Nacional, con la misión de conseguir el segundo cupo del fútbol nacional para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo llega la U al duelo de la Sudamericana?

El cuadro azul, local en el recinto de Ñuñoa, fue semifinalista la temporada pasada, por lo que el listón está alto en las metas del 2026.

Los dirigidos por Francisco "Paqui" Meneghini llegan al duelo con los ánimos en todo lo alto. El comienzo de la temporada fue lleno de dudas, sin resultados positivos en las primeras cuatro fechas del torneo local. Sin embargo, el pasado domingo llegó la primera gran alegría, un necesitado triunfo en el Superclásico ante Colo Colo en la casa de los albos, el Estadio Monumental.

El envión reanimó a los azules, que esperan capitalizar esa confianza para imponerse ante Palestino, un rival que enfrentó hace un par de semanas, con un 0-0 por la tercera fecha de la Liga de Primera. La presión es alta, ya que una derrota significará el primer fracaso en la temporada.

La gran ausencia en el equipo será el defensa Matías Zaldivia, el héroe en el triunfo en Macul, ya que arrastra una sanción de Conmebol de la temporada pasada. Su reemplazo en la zaga será el venezolano Bianneider Tamayo.

Además, el partido será sin público, ya que deben cumplir la sanción impuesta por Conmebol debido a los incidentes violentos ocurridos el año pasado en el partido con Independiente en Avellaneda.

Para el duelo en el Nacional, "Paqui" formará con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

¿Cómo llega Palestino al Nacional?

Palestino, por su parte, también llega con confianza, tras haber goleado a O'Higgins el pasado fin de semana.

Los árabes, dirigidos por Cristián Muñoz, estarán mermados, ya que Joe Abrigo y Ronnie Fernández tienen problemas físicos.

La oncena de Palestino será con Sebastián Pérez; Ian Garguez, José Bizama, Vicente Espinoza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Francisco Montes; Nelson Da Silva, César Munder y Jonathan Benítez.

¿Quién arbitra el partido entre la U y Palestino en la Sudamericana?

El duelo entre la U y Palestino será arbitrado por el brasileño Raphael Claus.

¿Dónde seguir el partido entre azules y árabes?

El duelo tendrá transmisión televisiva en la señal de DSports, y en streaming en la plataforma DGO.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en vivo en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.