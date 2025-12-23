La U tiene horario definido para enfrentarse a Palestino en la fase previa de la Sudamericana

Tras quedar emparejados en la ronda previa de la Copa Sudamericana, en Universidad de Chile dieron a conocer el día y horario para enfrentarse a Palestino por un lugar en la fase de grupos del torneo continental.

De acuerdo al sorteo realizado, los "azules" serán locales en el Estadio Nacional y probablemente no podrán contar con público debido al castigo que se arrastra en la institución por los incidentes ante Independiente en Avellaneda.

En ese sentido, el encuentro está pactado para disputarse el próximo miércoles 4 de marzo de 2026 a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT). Al ser partido único, en caso de empate, el clasificado se definirá por penales.

