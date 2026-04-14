Presidente de Independiente volvió a arremeter contra la U: "Vi a los chilenos tirar inodoros"

Han pasado varios meses desde la accidentada noche en Avellaneda por la Copa Sudamericana, donde el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile no pudo finalizar debido a los graves disturbios en las tribunas del Estadio Libertadores de América.

Pese a ello, la polémica sigue vive en la mente del presidente del Rojo, Néstor Grindetti, quien se refirió nuevamente a lo ocurrido, lanzando duras críticas contra la parcialidad azul y el rol de las autoridades.

En conversación con TyC Sports, Grindetti recordó la suspensión del encuentro: "Yo hablé con Conmebol para que suspendieran el partido porque vi a los chilenos tirar inodoros enteros. El representante del ente me dijo que el duelo se suspendía porque los chilenos estaban fuera de control", disparó.

El timonel no solo apuntó a los hinchas estudiantiles, sino que también manifestó su incomodidad por cómo se manejó el caso a nivel institucional, comparando el respaldo que recibió la U con la situación de su club.

"Frente a Conmebol sí nos sentimos solos. Desde el primer momento reconocí que hay errores, pero son concurrentes. Independiente no es el único responsable de esto. Vi cómo todo el sistema futbolero chileno se abroqueló atrás de la U y no vi a todo el sistema defendiendo a Independiente", agregó el dirigente.

Finalmente, Grindetti cuestionó la severidad del castigo impuesto por el organismo rector del fútbol sudamericano hacia el equipo que descendiera en 2013 en Argentina.

"Yo no digo que Independiente no tenga que recibir una sanción, sino que me parece que semejante sanción es exagerada. Me parece exagerada la responsabilidad que le cargan a Independiente", sentenció.

Cabe recordar que la Conmebol determinó que tanto Independiente como Universidad de Chile jueguen siete partidos sin público, tanto de local como de visita.

Ante dicho castigo, la U ya cumplió con tres partidos de sanción como local (Alianza, Lanús y Palestino) y dos como visita (Alianza y Lanús).

Independiente, en tanto, sigue a la espera de clasificar a algún torneo internacional por lo que su pena se mantiene en siete duelos.