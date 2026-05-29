Perro antidrogas se lanzó directo al bolsillo de un oficial de la Armada durante ceremonia

Un insólito hecho se dio a conocer públicamente en las últimas horas con la viralización de un video que registra el instante exacto en que un perro entrenado para la detección de drogas mordió a un vicealmirante de la Armada.

Según informó T13, la situación ocurrió el 7 de mayo, pero el registro audiovisual comenzó a circular masivamente de forma reciente, mostrando cómo el can debió ser retirado de urgencia del acto.

El incidente tuvo lugar en la ceremonia de graduación del 2° Curso de Formación Binomios Caninos de la Armada, desarrollado en la Escuela de Adiestramiento Canino del Servicio Nacional de Aduanas, actividad en la que participaban cuatro ejemplares de raza pastor belga malinois.

En el video se aprecia el momento en que el animal se aferra con fuerza a la vestimenta del vicealmirante Arturo Oxley, director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, llegando a romperle el bolsillo del pantalón antes de que su guía y terceras personas lograran alejarlo.

La explicación de la Armada

A través de un comunicado emitido tras la difusión de las imágenes y que reprodujo T13, la Armada explicó que el ejemplar "presentó una reacción espontánea asociada a su edad, temperamento y nivel de activación" y "se aferró al pantalón del Vicealmirante Arturo Oxley, situación que fue controlada de manera inmediata por su guía".

Asimismo, la institución naval destacó que "el Vicealmirante reaccionó con tranquilidad frente a lo ocurrido", resultando ileso y sin requerir ningún tipo de atención médica.

Desde la entidad uniformada detallaron que el episodio sólo provocó la rasgadura en el uniforme de la autoridad, que fue solucionada oportunamente para permitirle reincorporarse al cierre de la actividad.

Respecto al perro involucrado, la Armada confirmó que se encuentra en buenas condiciones y que actualmente inició un "proceso de reentrenamiento" bajo la estricta supervisión del Departamento de Policía Marítima.