Colo Colo extendió su buen momento en la Liga de Primera tras vencer a La Serena

Colo Colo extendió su buen momento como líder de la Liga de Primera tras vencer por 2-4 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 14 del torneo nacional.

Los primeros pasajes del encuentro fueron dominados por los dirigidos por Fernando Ortiz, que, pese a ello, no lograban profundidad hasta los últimos minutos del primer tiempo. Fue ahí donde pudieron abrir el marcador mediante un penal convertido por Víctor Felipe Méndez (44'), cobrado por una mano de Gonzalo Escalante dentro del área.

En los minutos agregados de la primera parte, Gabriel Maureira cometió un error al intentar embolsar un balón que se le escapó, lo que dejó la oportunidad para que Bruno Gutiérrez (45+4') anotara el empate y enviara a los equipos al descanso en igualdad.

En la primera jugada de riesgo del segundo tiempo, Leandro Hernández (47') volvió a poner en ventaja al "Cacique" con una excelente jugada individual. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que cuatro minutos después Diego Rubio desvió un remate desde media distancia y anotó la igualdad transitoria.

Pese a ello, Colo Colo siguió dominando el partido y recuperó la ventaja mediante Lautaro Pastrán (64'), quien definió con solvencia dentro del área. Desde entonces, el cuadro local no tuvo reacción y los albos sentenciaron el encuentro con un remate de Francisco Marchant (90+3') que terminó entrando tras un error del guardameta Federico Lanzillota.

Con esta victoria, Colo Colo sigue en el primer lugar de la tabla de posiciones, donde sumó 33 puntos, mientras que Deportes La Serena sa mantuvo en el lugar 12 con 17 unidades.

En la última fecha de la primera rueda en la Liga de Primera, los albos recibirán a Cobresal el sábado 13 de junio a las 17:30 horas, mientras que los "Papayeros" visitarán a Audax Italiano el viernes 12 de junio a las 20:00 horas.

Ficha de Deportes La Serena vs. Colo Colo