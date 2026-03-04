Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] La tanda de penales en la que Audax Italiano eliminó a Cobresal en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro minero desperdició tres disparos desde los 12 pasos.

[VIDEO] La tanda de penales en la que Audax Italiano eliminó a Cobresal en la Sudamericana
Audax Italiano se impuso por 3-2 en la tanda de penales ante Cobresal, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y avanzó a la fase grupal de la Copa Sudamericana. 

El cuadro minero, local en el Zorros del Desierto de Calama, desperdició tres disparos desde el punto de cal: Franco Frías remató al travesaño; el disparo de César Yanis fue contenido por el arquero Tomás Ahumada y Agustín Nadruz la envió por encima del arco itálico.

En Audax, en tanto, solo falló Giovanni Chiaverano su remate.

Revisa la tanda a continuación:

 

