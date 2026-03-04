Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Matus anotó un golazo de zurda para Audax Italiano ante Cobresal en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los itálicos abrieron la cuenta al final del primer tiempo.

[VIDEO] Matus anotó un golazo de zurda para Audax Italiano ante Cobresal en la Sudamericana
Audax Italiano abrió la cuenta ante Cobresal al final del primer tiempo del duelo de ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana, con un golazo de zurda del volante Esteban Matus en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Revisa el golazo de Matus:

 

