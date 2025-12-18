Copiapó selló el regreso de Héctor Almandoz de cara a la Liga de Ascenso 2026

A través de sus canales oficiales en redes sociales, Deportes Copiapó anunció la contratación de Héctor Almandoz como su nuevo entrenador para la Liga de Ascenso 2026, luego de la salida de Hernán Caputto a Coquimbo Unido.

"En 2018 comenzó el camino. En 2022, ese camino se transformó en historia, con un ascenso que quedó marcado para siempre en el club y su gente. Hoy, Héctor Almandoz inicia su tercer ciclo en Deportes Copiapó, con la experiencia del recorrido y la ambición intacta", señalaron.

Tal como mencionó el club, Almandoz logró el primer ascenso en la historia del club y ahora tendrá la misión de repetir aquel logro, luego de que el "León de Atacama" terminara segundo en el torneo 2025 y cayera en semifinales de la Liguilla.