Caputto y la caída con la UC: El partido se desvirtúa con la expulsión y el penal, pero ya está

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, repasó la derrota ante Universidad Católica en el Claro Arena, que se vio marcado en el lado de los "piratas" por una tarjeta roja a Juan Cornejo en el minuto 58 y un penal que permitió a los "cruzados" poner el 3-1 definitivo.

"En el primer tiempo tuvimos las claras, sin duda, nosotros; dos más que ellos. Después el partido se desvirtúa totalmente: Se generan muchos cambios, el tema de la expulsión, la jugada del penal... Nada, no creo que haya sido, en por lo menos 25-30 minutos, un partido parejo como para analizarlo", dijo a TNT Sports en la cancha.

"Ya está, hay que asumir. Ganó Universidad Católica y nosotros tenemos que trabajar y revertir este partido", sumó.

En específico sobre la expulsión de Cornejo, Caputto señaló que "tengo que verla. Es una jugada que van a cabecear, no sé cómo fue".

"Por supuesto (las tarjetas rojas es algo a corregir), porque tenemos tres expulsiones en cuatro partidos, pero bueno, hay que evaluarlo y mejorarlo, sin duda", cerró.

Con dos caídas y dos triunfos en la Liga de Primera, Coquimbo Unido recibirá en la quinta fecha a Deportes Concepción, el sábado 28 de febrero a las 12:00 horas.