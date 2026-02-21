Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Universidad Católica enmendó su rumbo en la Liga tras derribar al campeón Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Toro" Fernando Zampedri marcó un doblete en el Claro Arena.

Universidad Católica enmendó su rumbo en la Liga tras derribar al campeón Coquimbo Unido
Universidad Católica enmendó su rumbo en la Liga de Primera 2026 tras derribar con un 3-1 al campeón Coquimbo Unido en el Claro Arena, en el marco de la cuarta fecha.

La figura fue el "Toro" Fernando Zampedri, autor de un doblete.

Más detalles en instantes.

