Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Cristián Zavala insinuó en sus redes sociales una despedida de Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El extremo está a préstamo en el conjunto nortino, aún mantiene contrato vigente con Colo Colo.

Cristián Zavala realizó una publicación en sus redes sociales con aires de despedida de Coquimbo Unido. El extremo alertó sobre un posible regreso a Colo Colo, equipo con el que aún mantiene contrato vigente.

"¿Cómo que tenés que irte? Si recién te vi llegar", dice parte de la frase de la canción "A las nueve", de No Te Va Gustar, con la que acompañó una foto haciendo una reverencia al hincha del conjunto aurinegro.

Zavala llegó a préstamo a Coquimbo Unido en el segundo semestre y se convirtió en una de las principales figuras del actual campeón. Disputó 13 partidos, anotó dos goles y registró cuatro asistencias.

Tras su histórica campaña donde conquistó su primer título en la Primera División del fútbol chileno, Coquimbo Unido ya ha visto partir a algunas de sus grandes figuras como su técnico Esteban González o el volante Matías Palavecino.

En portada