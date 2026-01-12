Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo
De un campeón a otro: Coquimbo Unido anunció el fichaje de Benjamín Gazzolo
El defensor de 28 años llega desde Huachipato, monarca de la Copa Chile.
El actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, anunció el fichaje del defensa Benjamín Gazzolo. El jugador de 28 años llega al conjunto nortino proveniente de Huachipato.
El defensa central disputó más de 150 partidos con Huachipato. Fue una pieza clave en el título de 2023 del conjunto "acerero" y también en la consagración del club en la última edición de la Copa Chile.
Gazzolo se transformó en el sexto fichaje del conjunto nortino, quien ya presentó a Lucas Pratto, Pablo Rodríguez, Luis Riveros, Guido Vadalá y Matías Fracchia. Además de la incorporación de su nuevo entrenador, Hernán Caputto.