"After sauna": Cristiano Ronaldo mostró su trabajado físico a los 40 años

La estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo sigue activo a sus 40 años y uno de sus virtudes es el culto que tiene por su cuerpo, tal como lo mostró en redes sociales.

El portugués mostró en Instagram una foto que impactó al posar solamente con un calzoncillo de su marca CR7 para exhibir el musculoso físico que tiene.

La imagen se la tomó luego de una sesión de sauna, algo que le permite desintoxicar el cuerpo a través del sudor que bota.

En una hora, la imagen ya tenía más de 100 mil comentarios de sus fanáticos, la mayoría elogiando su profesionalismo.