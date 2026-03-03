Al Nassr confirmó los pronósticos: Cristiano Ronaldo sufrió seria lesión

El club saudí Al Nassr confirmó este martes que el delantero portugués Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva. El capitán del elenco de Riad debió abandonar el campo de juego en el tramo final del último compromiso ante Al Fayha, encuentro donde su escuadra venció por 3-1 a pesar de que el atacante falló un lanzamiento penal en el inicio del duelo.

El director técnico del equipo, el portugués Jorge Jesus, explicó tras el partido de la liga en Arabia Saudita que la sustitución se realizó por precaución debido a una fatiga muscular. No obstante, los chequeos médicos realizados durante esta jornada determinaron la gravedad de la dolencia en la parte posterior del muslo de la estrella lusa.

"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", informó la cuenta oficial de Al Nassr en sus plataformas digitales. La situación generó preocupación inmediata en la selección de Portugal que conduce el español Roberto Martínez, considerando que el deportista es pieza fija para disputar el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

A sus 41 años, el futbolista nacionalizado en Portugal se encuentra a solo 35 anotaciones de alcanzar la histórica marca de los 1.000 goles profesionales. Esta interrupción física marcó un desafío para los objetivos personales de Cristiano Ronaldo, quien pretendía mantener la regularidad goleadora exhibida durante los últimos meses en Asia.

La evolución del tendón marcará la disponibilidad del jugador para los desafíos venideros en Arabia Saudita y los compromisos internacionales de su país. Por ahora, el cuerpo técnico de Al Nassr descartó entregar una fecha definitiva para el retorno del ariete a la competencia oficial, priorizando una recuperación total de la zona afectada.