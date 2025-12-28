Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Cristiano: Quiero llegar a la cifra que todos saben y estoy seguro de que llegaré

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero luso sigue acercándose a los 1.000 goles en su carrera profesional.

Cristiano: Quiero llegar a la cifra que todos saben y estoy seguro de que llegaré
Cristiano Ronaldo, futbolista de Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, Al Nassr.

Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.

"Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo", señaló.

