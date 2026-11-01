Damián Muñoz dejó la banca de Curicó Unido

Tras el partido jugado el viernes ante Temuco, y el cierre de esta manera de su participación en la Liga de Ascenso, Damián Muñoz señaló que no seguirá siendo entrenador de Curicó Unido la próxima temporada.

"Terminé un ciclo que empieza con un club en muchas dificultades, si no en crisis, a tres puntos del descenso directo y de mucha desolación de parte de toda la gente que estaba en ese momento (...) Muchos ya se hacían jugando en Segunda Profesional y nosotros, gracias a Dios, con un grupo de jugadores, staff técnico e hinchada, logramos sacar el resultado adelante. Se logró mantener la categoría, primer objetivo cumplido", dijo.

El estratega también se refirió a quien lo reemplace (que podría ser Jaime Vera) señalando directamente a los hinchas que "si ustedes quieren tanto al club, más vibra positiva, más comentario positivo. Al entrenador que llegue, tírenlo para arriba", sentenció Damián Muñoz.