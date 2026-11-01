Fiscalización a nivel nacional dejó 189 detenidos y 2.198 motos retiradas de circulación

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó el balance de un megaoperativo de fiscalización realizado entre el viernes y el sábado a nivel nacional, cuyo foco se centró en motocicletas y control migratorio.

Durante un punto de prensa -desde la comuna de Quilicura- junto al general Víctor Vielma, jefe de zona de Carreteras, Tránsito y Seguridad Vial de Carabineros, y el jefe de la Región Metropolitana de la PDI, Enrique Zamora, el titular de Seguridad informó que durante el procedimiento se detuvo a 189 personas por delitos flagrantes y órdenes vigentes.

Asimismo, destacó que se cursaron más de 2.400 infracciones: 2.300 correspondientes a la ley de tránsito y 100 a la ley de alcoholes, consignó Emol.

Respecto al foco migratorio del operativo, Arrau detalló que la fiscalización se llevó a cabo en zonas metropolitanas, distintas ciudades del país y en sectores rurales, donde 192 personas fueron controladas y denunciadas, siendo 105 de ellas por ingreso irregular y el resto por infracciones a la ley de migraciones.

También se detectaron 15 sujetos con orden de expulsión vigente, quienes fueron notificados. Del grupo, dos ya no contaban con recursos legales disponibles, por lo que fueron expulsados del país.

2.198 motos retiradas de circulación

El operativo incluyó un servicio preventivo y otro realizado por Carabineros y la PDI con foco en motocicletas, que terminaron con un total de 2.198 de estos vehículos retirados de circulación y sus conductores infraccionados.

"Este gran volumen de motocicletas retiradas no es solamente por hacer cumplir la ley de tránsito, sino que hay delitos asociados a esto. Hay motochorros, hay llamadas robadas que incumplen la ley de tránsito y generan temor y desorden en la población, y esto hay que empezar a terminarlo", explicó Arrau.

El secretario de Estado hizo hincapié en que "el que viene a Chile cumple la ley. La mitad de las personas identificadas en estas motocicletas retiradas son personas extranjeras. Durante muchos años normalizamos que da lo mismo cumplir la ley. En Chile la ley se cumple".