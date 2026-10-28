Deportes Concepción aplicó derecho de admisión y presentará querella contra agresor en entrenamiento

Luego de la violenta agresión registrada este lunes en los Campos Deportivos de Nonguén, Deportes Concepción anunció drásticas medidas legales y disciplinarias, confirmando la presentación de una querella criminal contra el atacante y la aplicación inmediata del derecho de admisión.

A través de un nuevo comunicado oficial, la dirigencia del "León de Collao" detalló que, tras lograr la plena identificación del sujeto que ingresó armado con un objeto contundente al entrenamiento, se procedió a aplicarle el bloqueo de acceso a los recintos deportivos conforme a la Ley N° 19.327 de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional.

En el plano judicial, el club penquista resolvió escalar el caso a los tribunales de justicia: "Presentaremos una querella criminal en su contra, con el objetivo de perseguir su responsabilidad ante la justicia", enfatizó la institución lila.

El conjunto penquista no sólo perseguirá al autor material de los golpes en Nonguén, sino que también abrió un frente judicial contra el hostigamiento digital hacia el plantel y la dirigencia.

"Asimismo, iniciaremos acciones judiciales contra quienes realicen amenazas a integrantes de nuestra institución a través de redes sociales, como colaboradores, jugadores y dirigentes", advirtió el club.

Finalmente, la tienda sureña ratificó que no tolerará nuevos hechos de violencia que empañen a la institución: "Deportes Concepción actuará con toda la firmeza que permite la ley para que estos hechos no queden impunes", sentenciaron.