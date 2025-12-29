Deportes Concepción oficializó la llegada del defensor uruguayo Norman Rodríguez

Deportes Concepción no detiene su marcha en el mercado de fichajes y ya confirmó una importante incorporación internacional. A través de sus canales oficiales, el "León de Collao" anunció la contratación de Norman Rodríguez, defensor central uruguayo que se une al proyecto deportivo para la temporada 2026.

El futbolista de 27 años llega al Biobío proveniente de Carabobo FC, equipo de la primera división de Venezuela, donde logró consolidarse en el último tiempo. El acuerdo se cerró mediante un préstamo, por lo que el zaguero defenderá la camiseta lila durante toda la campaña de regreso a la serie de honor.

"¡Un nuevo León llega desde Uruguay! Norman Rodríguez ya es oficialmente jugador de Deportes Concepción", destacó la institución en sus redes sociales, dándole la bienvenida a un jugador que aportará juego aéreo y la característica garra charrúa a la defensa penquista.