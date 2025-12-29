"Necesitamos el autogobierno": Entrevista reciente complica embajadora Manahi Pakarati

La Cancillería enfrenta un nuevo flanco abierto a raíz de la polémica protagonizada por la embajador de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien ha recibido múltiples cuestionamientos debido a sus declaraciones respecto del estatus político de Rapa Nui.

La polémica se originó el fin de semana, luego de que se difundiera una fotografía que publicó la diplomática en sus redes sociales, en la que llamaba a la autodeterminación de Rapa Nui.

Sin embargo, la tensión aumentó este lunes debido a que se dio a conocer una entrevista que Pakarati concedió en septiembre al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, donde aseguró que trabaja en una nueva regulación para obtener un estatus distinto en Rapa Nui.

"Ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile. Ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno", afirmó la diplomática al medio neozelandés.

PPD citará al canciller van Klaveren

El Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha pronunciado sobre estos nuevos antecedentes sobre la embajadora Pakarati.

Sin embargo, el diputado Raúl Soto (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que buscará citar al canciller Alberto van Klaveren para que explique la postura del Gobierno frente a estos dichos.

Por su parte, la diputada Coca Ñanco (FA), presidenta de la mencionada instancia en la Cámara, llamó a la calma al sostener que no se necesita "sobrerreaccionar" a esta polémica.