Deportes Concepción puso la mira en jugador de Racing con pasado en Peñarol

Deportes Concepción sigue dando de qué hablar en su activo mercado de pases, al fijarse en otro refuerzo extranjero; nada menos que desde Racing Club, subcampeón del Clausura argentino

El volante de 24 años Adrián "Toto" Fernández, quien vio acción en 21 partidos de la temporada 2025 y entregó dos asistencias, está en la órbita del León de Collao según Olé.

Según el citado medio, además del conjunto del Biobío, los otros interesados en los servicios del trasandino y exPeñarol de Uruguay serían Central Córdoba y Chapecoense de Brasil.

Sin embargo, el técnico Gustavo Costas busca retenerlo en su plantel: "Tanto Gustavo Costas como la dirigencia coinciden en mantener en el plantel a Fernández porque lo observan cada vez más adaptado a la Primera División. De todos modos, no fue declarado innegociable", precisaron en la publicación.