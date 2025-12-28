Deportes Concepción también fue confirmado para la Serie Río de La Plata
Los lilas son el tercer club chileno oficializado para el certamen amistoso.
Los lilas son el tercer club chileno oficializado para el certamen amistoso.
A través de las redes sociales de la organización, el torneo amistoso Serie Río de La Plata anunció a Deportes Concepción como otro flamante participante para su edición 2026.
El certamen de pretemporada destacó que "¡El León ruge!" en miras a los partidos internacionales para listar su reestreno en Primera División tras su esperado ascenso.
Tal como se había adelantado, los lilas se sumaron a sus vecinos Universidad de Concepción, y también Colo Colo, como los equipos chilenos confirmados hasta el momento. Universidad Católica también asoma como opción, pero el choque de fechas con la Supercopa por ahora tiene a los "cruzados" declinando a la invitación.
Los equipos extranjeros que jugarán en la serie de amistosos, entre el 10 y el 23 de enero, son Olimpia, Allianza Lima, Cerro Porteño, Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán.