Deportes Concepción también fue confirmado para la Serie Río de La Plata

A través de las redes sociales de la organización, el torneo amistoso Serie Río de La Plata anunció a Deportes Concepción como otro flamante participante para su edición 2026.

El certamen de pretemporada destacó que "¡El León ruge!" en miras a los partidos internacionales para listar su reestreno en Primera División tras su esperado ascenso.

Tal como se había adelantado, los lilas se sumaron a sus vecinos Universidad de Concepción, y también Colo Colo, como los equipos chilenos confirmados hasta el momento. Universidad Católica también asoma como opción, pero el choque de fechas con la Supercopa por ahora tiene a los "cruzados" declinando a la invitación.

Los equipos extranjeros que jugarán en la serie de amistosos, entre el 10 y el 23 de enero, son Olimpia, Allianza Lima, Cerro Porteño, Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán.