Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.1°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción también fue confirmado para la Serie Río de La Plata

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los lilas son el tercer club chileno oficializado para el certamen amistoso.

Deportes Concepción también fue confirmado para la Serie Río de La Plata
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de las redes sociales de la organización, el torneo amistoso Serie Río de La Plata anunció a Deportes Concepción como otro flamante participante para su edición 2026.

El certamen de pretemporada destacó que "¡El León ruge!" en miras a los partidos internacionales para listar su reestreno en Primera División tras su esperado ascenso.

Tal como se había adelantado, los lilas se sumaron a sus vecinos Universidad de Concepción, y también Colo Colo, como los equipos chilenos confirmados hasta el momento. Universidad Católica también asoma como opción, pero el choque de fechas con la Supercopa por ahora tiene a los "cruzados" declinando a la invitación.

Los equipos extranjeros que jugarán en la serie de amistosos, entre el 10 y el 23 de enero, son Olimpia, Allianza Lima, Cerro Porteño, Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada