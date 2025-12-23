La UdeC y Deportes Concepción jugarán en la Serie Río de La Plata

Una pretemporada de lujo tendrán Universidad de Concepción, vigente campeón de la Liga de Ascenso, y Deportes Concepción, elenco que consiguió el otro boleto de regreso a la Liga de Primera, ya que jugarán el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Según el portal Sabes Deportes, tanto el "Campanil" como el "León de Collao" prepararán su temporada con amistosos internacionales en Uruguay.

Además de lilas y estudiantiles, también estará como representante nacional Colo Colo, conjunto que ya compitió en las ediciones de 2024 y 2025.

El certamen a realizarse entre la segunda y tercera semana de enero contará con la presencia de varios cuadros sudamericanos como San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield, Talleres, Nacional, Peñarol, Alianza Lima, Olimpia, entre otros.