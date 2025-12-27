Universidad de Concepción se sumó a Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026

Luego de confirmarse una vez más la presencia de Colo Colo en el certamen amistoso Serie Río de La Plata, el cual se disputa en Argentina y Uruguay, este sábado también se oficializó a Universidad de Concepción entre los participantes.

El cuadro que conquistó la Liga de Ascenso durante 2025 y consiguió su retorno a Primera División tras cinco años, es el noveno equipo confirmado en este torneo de verano que se disputará desde el 10 al 23 de enero.

Entre otros participantes confirmados se encuentran grandes equipos como Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima de Perú e Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán de Argentina.