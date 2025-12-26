Colo Colo fue confirmado en la Serie Río de la Plata

La organización de la Serie Río de La Plata, certamen de verano que se juega en Argentina y Uruguay, confirmó este viernes la participación de Colo Colo en el evento.

"Uno de los grandes del continente se suma al mejor fútbol de verano", manifestó el torneo en sus cuentas sociales.

A falta de definir a sus rivales, el elenco albo, se explica en la publicación, será parte de los partidos que se jueguen en tierras orientales.