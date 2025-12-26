Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo fue confirmado en la Serie Río de la Plata

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro albo jugará sus partidos en Uruguay.

Colo Colo fue confirmado en la Serie Río de la Plata
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La organización de la Serie Río de La Plata, certamen de verano que se juega en Argentina y Uruguay, confirmó este viernes la participación de Colo Colo en el evento.

"Uno de los grandes del continente se suma al mejor fútbol de verano", manifestó el torneo en sus cuentas sociales.

A falta de definir a sus rivales, el elenco albo, se explica en la publicación, será parte de los partidos que se jueguen en tierras orientales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada