Fernando Díaz encendió las alarmas en Deportes Concepción y fue operado de urgencia

Horas de preocupación se vivieron en el fútbol nacional por el estado de salud del técnico Fernando Díaz, quien tras ausentarse de los últimos entrenamientos de Deportes Concepción encendió de inmediato las alarmas entre los hinchas del "León de Collao", haciendo recordar el complejo cuadro médico que lo mantuvo hospitalizado y alejado de las canchas meses atrás en Coquimbo Unido.

Sin embargo, desde el círculo íntimo del estratego aclararon el panorama y llevaron absoluta tranquilidad al medio deportivo, confirmando que el DT debió pasar por el quirófano en las últimas horas debido a una complicación abdominal aguda.

"Tuvo una descompostura y lo operaron, le sacaron la vesícula", revelaron cercanos al adiestrador en diálogo con RedGol, explicando el motivo de su repentina intervención quirúrgica de urgencia.

En esa misma línea, desde su entorno detallaron que el procedimiento médico resultó óptimo y que Díaz ya abandonó el centro asistencial para continuar con reposo domiciliario: "Ya está bien, salió del sanatorio y está descansando en su casa. Creemos que mañana o pasado ya se va a reintegrar a los entrenamientos".

Pese a su rápida mejoría, el conjunto penquista será dirigido de manera interina este fin de semana en su visita ante Deportes La Serena por su histórico ayudante técnico, Gerardo "Vieja" Reinoso, a la espera de que Díaz reciba el alta médica definitiva para reasumir el mando del primer equipo lila.