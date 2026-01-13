Deportes Iquique confirmó a Cobreloa como rival para la "Noche Celeste" 2026

El club Deportes Iquique acabó con la espera de sus hinchas y oficializó la programación de su tradicional "Noche Celeste", evento en el que presentarán al plantel que competirá en el Ascenso la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, la institución nortina confirmó que el rival para esta jornada será Cobreloa, asegurando un duelo de alta intensidad entre dos cuadros con historia en el norte del país.

El encuentro se programó para el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Tierra de Campeones. El pitazo inicial se pactó para las 20:30 horas, momento en que los fanáticos podrán ver en acción por primera vez a las nuevas incorporaciones y la base del equipo que defenderá la camiseta celeste este año.

Esta instancia servirá como el último gran apretón de la pretemporada para Deportes Iquique antes del inicio del campeonato oficial. Se espera un marco de público importante en el recinto de Iquique para recibir al equipo.