Deportes Iquique renovó a su goleador histórico Alvaro Ramos para 2026

En medio de la incertidumbre por su situación administrativa con la ANFP y el dolor del descenso deportivo, Deportes Iquique entregó una gran noticia a sus fanáticos. El club anunció oficialmente la renovación de Alvaro Ramos, su máximo referente ofensivo, quien seguirá defendiendo los colores celestes durante la temporada 2026.

"Nuestro goleador histórico, Alvaro Ramos, continuará defendiendo la camiseta de Deportes Iquique", publicó la institución a través de sus redes sociales. La confirmación llega como un alivio para la hinchada, asegurando la presencia de un jugador plenamente identificado con el escudo nortino.

El atacante, formado en casa, vivió un 2025 agridulce en lo colectivo, pero histórico en lo individual. Durante la última campaña, el atacante alcanzó el hito de los 100 goles con el club y cerró el año con un registro total de 103 conquistas, consolidando su leyenda en el Tierra de Campeones.

Con esta firma, Iquique comienza a estructurar su plantel para el desafío de retornar a la división de honor, contando con su carta de gol más importante para encabezar la "Operación Retorno".