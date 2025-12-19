Deportes Limache anunció la salida de once jugadores

Durante este viernes, Deportes Limache a través de sus redes sociales anunció la salida de once jugadores que no continuarán con el conjunto "tomatero" para la próxima temporada.

Se trata de los futbolistas Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñaillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Nicolás Peranic, Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons y Yonathan Andía.

Así lo publicaron a través de su cuenta de Instagram: "Hoy nos despedimos de algunos de nuestros jugadores que fueron parte de nuestra primera campaña en la Liga de Primera".