Cámara respaldó proyecto de Sistema Nacional de Cuidados

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados, impulsado por el Gobierno.

El texto alcanzó 90 votos a favor, ninguno en contra y tuvo la abstención de 38 parlamentarios de la oposición.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, celebró que "dos años de discusión legislativa, muchos años de movilización y diálogo social han permitido construir una mirada transversal de la necesidad de reconocer los cuidados como un derecho y de distribuir estas tareas de manera más justa".

"Nos alegramos que la Cámara haya aprobado el informe de la comisión mixta, que el proyecto salga con su institucionalidad completa y que lo haga también con una amplia mayoría. Así que esperamos que el miércoles, cuando el proyecto se vea en la sala del Senado, se apruebe igualmente y así podamos estar celebrando que se despacha a ley", sostuvo.

La iniciativa es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno saliente, que en general ha contado con el apoyo también de diputados y diputadas de la oposición.

En paralelo, la Comisión de Hacienda de la Cámara se encuentra en sesión con el propósito de despachar el proyecto de reajuste al sector público. Una de las normas aprobadas en particular es la que el reajuste de 2% en una primera etapa y 1,4% en la siguiente, para totalizar el 3,4%. Esto, pese a las advertencias y prevenciones del Consejo Fiscal Autónomo, que más temprano señaló que al proyecto le faltan 822 millones de dólares.