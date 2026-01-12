Presidente de Perú descartó propuesta de Kast de un corredor humanitario

El presidente de Perú, José Jerí, descartó la implementación de un corredor humanitario para la salida de inmigrantes irregulares desde Chile, una propuesta que había sido planteada preliminarmente durante su reciente reunión con el Mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

El gobernante peruano aseguró, en una entrevista con CNN en Español, que la propuesta de establecer un corredor humanitario para permitir el traslado de inmigrantes irregulares desde Chile fue una de las primeras ideas abordadas con Kast durante su visita al país la semana pasada, pero que actualmente "está descartada".

El mandatario también se refirió a los problemas de Perú en materia de inmigración y seguridad, destacando que su administración se encuentra impulsando medidas para enfrentarlos, aunque reconoció las dificultades que implica coordinar soluciones a nivel regional.

"Yo no puedo permitir que haya mayor vulneración de irregulares en nuestro país. Muy por el contrario, estamos haciendo acciones de gobierno todos los días, mañana, tarde y noche, para poder encontrar a los irregulares y devolverlos a su país", comentó Jerí.

"Esa medida está descartada de un posible corredor humanitario y tenemos que ver a través de Cancillería con qué método vamos a poder, en forma colectiva, darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país", continuó.

Reiteró que la opción del corredor humanitario quedó fuera de consideración y que ahora se evalúan, a través de Cancillerías, mecanismos colectivos que faciliten el retorno de los migrantes venezolanos a su país.