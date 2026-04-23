Deportes Limache desvinculó a César Pinares tras mensaje de su esposa en redes

A través de sus canales oficiales, Deportes Limache oficializó la desvinculación de César Pinares, luego de un comentado reclamo de su esposa contra el director técnico Víctor Rivero.

El pasado 11 de abril, Pinares fue reemplazado al minuto 69 de la derrota por la mínima ante Palestino en La Cisterna. Ante aquella situación, y tras un primer alegato por el arbitraje, Ana González escribió en Instagram "No y los cambios weones".

Pinares de inmediato salió de la citación del equipo, perdiéndose el partido siguiente ante Universidad de Concepción en Quillota, que acabó en victoria "cervecera" por 3-0.

Este jueves, en un escueto comunicado, Deportes Limache informó el "acuerdo entre el club y el jugador" para sellar su salida, agradeciendo "la dedicación y profesionalismo entregado".

¿Ya tiene nuevo equipo? Villegas le dedicó una despedida

A esas palabras se sumó el presidente del club, César Villegas Mena, en conversación con Cooperativa Deportes.

"Será una baja importante por la calidad de jugador, por todo lo que entregó a la institución. Soy un agradecido de César porque llegó el año pasado, en la cuarta o quinta fecha cuando el equipo peleaba con el fantasma del descenso, y fue uno de los estandartes que lideró la campaña para mantener la categoría y llegar a una final de Copa Chile. Uno siempre va a ser agradecido con César", señaló.

Además, Villegas comentó que el adiós del ahora excapitán del equipo se dio "por temas personales y al parecer también tiene una propuesta de trabajo en el extranjero que está analizando".

"En definitiva es eso. Se terminó una relación de muy buena forma. Repito; soy un agradecido de él y dándole siempre las mejores bendiciones para él y su familia. Uno nunca sabe cuándo nos volveremos a encontrar", cerró.