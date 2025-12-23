Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Deportes Limache presentó a Joaquín Montecinos como su segundo refuerzo para 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El veloz atacante llegó a los "tomateros" después de su comentada salida de O'Higgins.

Deportes Limache presentó a Joaquín Montecinos como su segundo refuerzo para 2026
Más de dos meses después de su abrupta salida de O'Higgins a mitad de la segunda rueda de la Liga de Primera, el delantero nacional Joaquín Montecinos encontró nuevo club para la temporada 2026.

El veloz extremo fue oficializado este martes por Deportes Limache como su segundo refuerzo tras anunciar al paraguayo Ramón Martínez durante la noche de este lunes.

A lo largo de 2025 Montecinos disputó 18 encuentros, trece de ellos en condición de titular, aportando con tres goles y dos asistencias.

Sin embargo, todo se vio truncado en el cuadro de Rancagua cuando surgió el rumor de partir a Colo Colo. Aquello hizo que fuese apartado por Francisco Meneghini y saliera rescindiendo su contrato.

En portada