Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Se sigue armando: Deportes Limache oficializó a César Fuentes como su quinto refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Corralero" llega al elenco "tomatero" tras descender en Deportes Iquique.

Se sigue armando: Deportes Limache oficializó a César Fuentes como su quinto refuerzo
Deportes Limache no quiere pasar las mismas consecuencias que en su temporada debut en Primera División, es por eso que continua armándose de cara al 2026 y este sábado anunció a su quinto refuerzo.

Se trata del volante de contención César Fuentes, quien en su última temporada militó para el descendido Deportes Iquique y acumuló 39 partidos, anotando 1 gol y aportando 2 asistencias.

Acompañado de la presentación del "corralero", el cuadro "tomatero" acompañó la publicación haciendo referencia a la histórica canción compuesta en 1965.

Con esta nueva etapa, Fuentes vivirá su quinta experiencia en clubes de la Primera División después de su debut en O'Higgins para después militar en Universidad Católica y en Colo Colo.

