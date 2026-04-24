Técnico de Limache por salida de Pinares: Tomó esa decisión y hay que respetarla

El técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero, se refirió a la salida anticipada del club del volante César Pinares, en plena primera rueda, y argumentó que se trató de una decisión personal del futbolista que deben respetar.

"Es una decisión personal, la lamentamos porque fue un jugador muy importante durante el año, fue nuestro capitán, pero él tomó esa decisión y hay que respetarla", sostuvo a Cooperativa Deportes.

En esa línea dijo que "el equipo ha demostrado no depender de un jugador, ha logrado un funcionamiento, esperemos que no nos afecte y de eso tenemos que preocuparnos como cuerpo técnico".

Además, Rivero se refirió al buen momento del club, que es líder de la Liga de Primera, y explicó que la intención es "seguir de la misma manera, el equipo sigue siendo competitivo, no solo en el Campeonato Nacional, sino que también en la Copa de la Liga. Hay que mantenerlo, estamos todos ilusionados, pero esto es día a día, partido a partido".

"Estamos conformes, estamos en nuestro segundo año y es un equipo que sigue en una maduración, contentos por el funcionamiento y la misión es sostenerlo", apuntó.

Limache visita este viernes a Audax Italiano, desde las 20:30 horas.