Filipe Luís, Alfaro y Costas luchan por ser el mejor técnico de América

El brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas fueron los entrenadores más votados en la encuesta "América le Responde a El País" y se transformaron en finalistas del tradicional premio que entrega el matutino uruguayo.

Este 31 de diciembre el periódico anunciará al ganador del reconocimiento anual, y también ese día será proclamado al mejor futbolista como nuevo 'Rey de América'.

Campeón con Flamengo de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, Filipe Luís buscará convertirse en el tercer entrenador consecutivo que se lleva el premio en la misma temporada en que conquistó el torneo continental de clubes más importante.

Gustavo Costas intentará quedarse con el premio mayor en una temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana con Racing, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura argentino.

Alfaro buscará coronarse en un año en el que selló la clasificación al Mundial de 2026 con la selección de Paraguay, que volverá a jugar un torneo de ese tipo luego de 16 años.