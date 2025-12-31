La brasileña Gabi Zanotti fue escogida como la Reina de América

La futbolista brasileña Gabi Zanotti fue escogida por segundo año consecutivo como la "Reina de América", reconocimiento que entrega por el diaroi puruguayo El País.

La mediocampista de Corinthians ganó con el 34 por ciento de los votos, mientras que su compatriota Marta acabó segunda con un 13 por ciento y la paraguaya Claudia Martínez fue tercera con un 9 por ciento.

En esta oportunidad, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del medio uruguayo, lo que significó un récord de participación y en la cantidad de naciones.

Zanotti nació en el municipio de Itaguacu en 1985. En 2025 ganó el Campeonato Brasileño por quinto año consecutivo y la Copa Libertadores por quinta vez en su carrera con Corinthians, equipo al que defiende desde el 2018.

De esta forma, la jugadora brasileña retuvo la corona en la categoría de fútbol femenino que El País sumó en el año 2021. Desde ese momento, las vencedoras fueron las brasileñas Tamires (2021) y Priscila (2023), y la colombiana Linda Caicedo (2022).