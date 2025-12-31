Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.5°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | El mejor de América

La brasileña Gabi Zanotti fue escogida como la Reina de América

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La jugadora de Corinthians ganó el reconocimiento del medio uruguayo El País por segundo año consecutivo.

La brasileña Gabi Zanotti fue escogida como la Reina de América
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La futbolista brasileña Gabi Zanotti fue escogida por segundo año consecutivo como la "Reina de América", reconocimiento que entrega por el diaroi puruguayo El País.

La mediocampista de Corinthians ganó con el 34 por ciento de los votos, mientras que su compatriota Marta acabó segunda con un 13 por ciento y la paraguaya Claudia Martínez fue tercera con un 9 por ciento.

En esta oportunidad, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del medio uruguayo, lo que significó un récord de participación y en la cantidad de naciones.

Zanotti nació en el municipio de Itaguacu en 1985. En 2025 ganó el Campeonato Brasileño por quinto año consecutivo y la Copa Libertadores por quinta vez en su carrera con Corinthians, equipo al que defiende desde el 2018.

De esta forma, la jugadora brasileña retuvo la corona en la categoría de fútbol femenino que El País sumó en el año 2021. Desde ese momento, las vencedoras fueron las brasileñas Tamires (2021) y Priscila (2023), y la colombiana Linda Caicedo (2022).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada