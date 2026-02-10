Chile lanzó "Latam-GPT", una inteligencia artificial con perspectiva latinoamericana

En un hito para el desarrollo tecnológico regional, el Presidente Gabriel Boric encabezó este martes el lanzamiento de "Latam-GPT", el primer modelo de inteligencia artificial desarrollado en Chile y diseñado específicamente para responder a las realidades de América Latina.

Durante su intervención, el Presidente subrayó la relevancia de la cooperación internacional y del trabajo conjunto entre el sector público y privado para concretar este desarrollo. Entre los socios estratégicos mencionó al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Observatorio de Datos de Chile y Amazon Web Services (AWS), además de alianzas de 15 países.

Latam-GPT está entrenado -a diferencia de otras inteligencias artificiales- con una perspectiva latinoamericana, incorporando lenguas y contextos del continente, y uno de sus objetivos el preservar lenguas originarias.

El Mandatario sostuvo que Latam-GPT permitirá fortalecer la especialización científica y la articulación de redes de colaboración regional. En ese contexto, remarcó la necesidad de construir autonomía frente a las grandes potencias tecnológicas:

"Podemos tener una visión propia, crítica y propositiva sobre esta tecnología. Estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro. Estamos en la mesa, no somos el menú", afirmó en su intervención.

Esta última afirmación de Boric aludió, aparentemente, a la advertencia planteada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde alertó sobre los riesgos que enfrentan las potencias medias en un escenario marcado por la creciente rivalidad y presión ejercida por los grandes actores globales: "Si no estás en la mesa (de negociación), estás en el menú (para ser devorado)", metaforizó el 20 de enero.

El proyecto contempla también un despliegue de infraestructura física. Según se informó, los centros que soportarán el funcionamiento del modelo estarán ubicados en el norte del país, aprovechando las condiciones estratégicas de la zona.

El director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Álvaro Soto, explicó que LATAM-GPT funciona, en su base, como un modelo de lenguaje similar a ChatGPT, orientado principalmente al trabajo con texto, pero con un énfasis distintivo.

"Lo que estamos lanzando hoy día, en su forma más básica, es como un ChatGPT, son modelos de lenguaje a los que uno les escribe, pero lo que hace especial a LATAM-GPT es que ese conocimiento esté especializado en estudiar Latinoamérica", señaló.

En esa línea, el director de tecnología de Asimov Consultores, Nicolás Silva, advirtió que LATAM-GPT no busca competir en potencia bruta con plataformas globales como ChatGPT o Gemini.

"No compite de igual a igual en infraestructura ni presupuesto, pero está enfocada en entender Latinoamérica", afirmó, subrayando que, si bien no alcanzará el mismo nivel en tareas complejas de razonamiento avanzado, su valor está en la especialización regional.

El modelo ya se encuentra disponible para quienes deseen conocer más sobre su funcionamiento y alcances a través de su sitio web oficial: https://latamgpt.org/