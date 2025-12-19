Antofagasta cambiará la cancha del "Calvo y Bascuñán" por césped sintético

La Municipalidad de Antofagasta avanzó en los preparativos para iniciar refacciones en el Estadio "Calvo y Bascuñán", que incluirá el trascendental cambio de la cancha con césped natural a un gramado sintético.

El alcalde de la comuna, Sacha Razmilic, lo confirmó ante la prensa: "Estamos llevando en los próximos días al Concejo Municipal una modificación presupuestaria. El municipio tiene los recursos para transformar el coliseo principal –la cancha 1– y poner una cancha sintética de estándar internacional".

El edil señaló que será "el mismo proveedor que tiene hoy en día el Claro Arena" y además adelantó que buscarán la certificación tanto de la FIFA como de World Rugby, junto a conversaciones con Los Cóndores para desarrollar amistosos preparatorios para el Mundial.

La cancha también será acompañada por el reemplazo de la pista atlética "en la misma calidad y marca que hoy día tiene el Estadio Nacional"; de nivel "tipo 1".

En cuanto a la localía del Club de Deportes Antofagasta durante los trabajos, el municipio alistará el gramado del Estadio Parque "Juan López" para que los "pumas" no deban cambiar de ciudad durante el inicio de la temporada.