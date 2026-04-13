Esteban Paredes completó su proceso formativo como entrenador

El goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, puso fin a su proceso formativo como entrenador y quedó a detales formales de recibirse como director técnico.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) a través de sus redes sociales, el exdelantero de Colo Colo y de la selección chilena logró completar su proceso formativo como entrenador, terminando su Praxis Final y obteniendo la Licencia Pro nacional, requisito clave que hasta ahora le impedía ejercer oficialmente como director técnico del primer equipo.

"Su trayectoria y compromiso hoy se proyectan hacia una nueva etapa, aportando su experiencia al desarrollo del fútbol. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío!", expresó el INAF junto a un set de imágenes.

Con la licencia en mano, el otrora jugador de Querétaro podrá asumir de manera formal la dirección técnica de Santiago Morning, cuadro que es colista del Grupo B en la Segunda División luego de sumar tres derrotas en igual número de partidos jugados.