Detectan fallas en el control de droga incautada en aeropuerto de Iquique

Tras una fiscalización en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, la Contraloría General de la República (CGR) detectó que más de 12 kilos de pasta base de cocaína permanecieron sin custodia policial durante varias horas, entre otros hechos reprochables administrativamente, según reveló el respectivo informe.

El organismo reveló que "en particular se revisó un operativo ocurrido el 11 de octubre de 2025, tras el hallazgo de 12,5 kilos de droga distribuidos en cinco maletas del vuelo Latam LA907. Según el informe, el equipaje permaneció por horas en la zona de revisión sin resguardo policial. A ello se suma que el Servicio Nacional de Aduanas no registró el hallazgo, lo que afectó la trazabilidad del procedimiento".

La CGR precisó que, además, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) "instruyó a la aerolínea convocar por altoparlantes a los pasajeros involucrados, quienes abandonaron el aeropuerto dejando las maletas sin supervisión, en un contexto en el que no hubo presencia de Carabineros durante aproximadamente siete horas".

Asimismo, se advierte que "Aduanas carece de personal suficiente en su Unidad de Drogas para mantener controles permanentes en el terminal. En 2025 se efectuaron 82 inspecciones, equivalentes a apenas un 7% de las operaciones aéreas registradas solo en el primer trimestre, con 1.204 vuelos".

"Otro hallazgo relevante es que el bodyscan de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la zona de embarque, no se encuentra operativo, lo que incrementa el riesgo de ingreso de sustancias ilícitas u objetos peligrosos", se enfatiza en el informe.

Entre otras anomalías que constató la unidad de Tarapacá de la CGR están "debilidades en los sistemas de seguridad del aeropuerto", como el uso de contraseñas compartidas en el circuito cerrado de televisión, ausencia de respaldo de grabaciones y registros históricos, y el uso de WhatsApp en el equipo destinado al sistema, "lo que abre la posibilidad de filtración de registros audiovisuales".

Entre las acciones que instruye la Contraloría están la orden para que Aduanas implemente "un sistema de registro obligatorio de hallazgos de droga y aumentar la cobertura de fiscalización acorde al flujo de vuelos", que la DGAC se coordinarse con las aerolíneas "para asegurar la comparecencia de pasajeros vinculados a equipajes sospechosos" e informar sobre planificación y coordinación de acciones con las policías.