Con Osorio suplente: Crystal Palace cae ante Besiktas por la Europa League

Este jueves Crystal Palace, equipo que cuenta entre sus filas con el chileno Darío Osorio, visita a Besiktas por una nueva fecha de la Europa League en su fase de liga.

Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:

- Besiktas 1-0 Crystal Palace, Segundo tiempo. Estadio Tupras, Estambul.

1-0: 45+3'; Wilfred Ndidi (BES)