Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Con Osorio suplente: Crystal Palace cae ante Besiktas por la Europa League
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el duelo del jugador chileno en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Este jueves Crystal Palace, equipo que cuenta entre sus filas con el chileno Darío Osorio, visita a Besiktas por una nueva fecha de la Europa League en su fase de liga.
Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Besiktas 1-0 Crystal Palace, Segundo tiempo. Estadio Tupras, Estambul.
1-0: 45+3'; Wilfred Ndidi (BES)