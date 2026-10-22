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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Con Osorio suplente: Crystal Palace cae ante Besiktas por la Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el duelo del jugador chileno en vivo y online por Cooperativa.cl.

Con Osorio suplente: Crystal Palace cae ante Besiktas por la Europa League
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Este jueves Crystal Palace, equipo que cuenta entre sus filas con el chileno Darío Osorio, visita a Besiktas por una nueva fecha de la Europa League en su fase de liga.

Sigue el resultado en vivo y online por Cooperativa.cl:

- Besiktas 1-0 Crystal Palace, Segundo tiempo. Estadio Tupras, Estambul.

1-0: 45+3'; Wilfred Ndidi (BES)

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