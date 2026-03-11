Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.2°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Pellegrini anticipó duelo por Europa League: Sería un error gravísimo creerse superiores a Panathinaikos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico nacional hizo un balance positivo de lo que va de temporada con los andaluces.

Pellegrini anticipó duelo por Europa League: Sería un error gravísimo creerse superiores a Panathinaikos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis anticipó este miércoles lo que será el duelo ante Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League y afirmó que sería una equivocación subestimar al conjunto griego.

"Sería un error gravísimo creerse superiores a Panathinaikos", expresó el "ingeniero".

"Más que decir hasta dónde uno quiere llegar en el torneo, hay que demostrarlo, eliminando a un equipo grande de Grecia e ir paso por paso, sin especulación previa, sino ganando, añadió el técnico nacional.

En esa línea, el estratega valoró no jugar la ronda previa del torneo continental. "Fue muy importante evitar esos dieciseisavos de final de la Europa League, ya que nos permitió tener mejores resultados en liga durante el mes de febrero y estar bien clasificados", afirmó

Finalmente, el chileno realizó un balance positivo del rendimiento de su equipo en la temporada. "Seguimos quintos (en La Liga), estamos en octavos de final de la Europa League y llegamos hasta cuartos en Copa. La evaluación a estas alturas es tan buena como en años anteriores", aseguró.

Real Betis visitará a Panathinaikos este jueves 12 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT) en el Estadio "Apostolos Nikolaidis".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada