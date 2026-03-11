Pellegrini anticipó duelo por Europa League: Sería un error gravísimo creerse superiores a Panathinaikos

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis anticipó este miércoles lo que será el duelo ante Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League y afirmó que sería una equivocación subestimar al conjunto griego.

"Sería un error gravísimo creerse superiores a Panathinaikos", expresó el "ingeniero".

"Más que decir hasta dónde uno quiere llegar en el torneo, hay que demostrarlo, eliminando a un equipo grande de Grecia e ir paso por paso, sin especulación previa, sino ganando, añadió el técnico nacional.

En esa línea, el estratega valoró no jugar la ronda previa del torneo continental. "Fue muy importante evitar esos dieciseisavos de final de la Europa League, ya que nos permitió tener mejores resultados en liga durante el mes de febrero y estar bien clasificados", afirmó

Finalmente, el chileno realizó un balance positivo del rendimiento de su equipo en la temporada. "Seguimos quintos (en La Liga), estamos en octavos de final de la Europa League y llegamos hasta cuartos en Copa. La evaluación a estas alturas es tan buena como en años anteriores", aseguró.

Real Betis visitará a Panathinaikos este jueves 12 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT) en el Estadio "Apostolos Nikolaidis".