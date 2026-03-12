Su primera medida como jefe del Minvu: Poduje pidió renuncia de la directora del Serviu Biobío

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ya adoptó su primera medida bajo el cargo: pidió la "renuncia no voluntaria" de la directora regional del Serviu del Biobío, María Luz Gajardo.

El secretario de Estado explicó su decisión y acusó que, con Gajardo, los damnificados por los incendios ocurridos en la región "siguen esperando (su solución habitacional) por burocracia".

"(Esto) no ha sido satisfactorio para nada. Hemos tenido muchos problemas y, en función de eso, tomamos la decisión que pensamos que es la mejor para las familias del Biobío: prescindir de los servicios de la directora del Serviu y llamar a un concurso para buscar una persona que se haga cargo de la magnitud y la complejidad de la tarea que tenemos", sostuvo Poduje.

"Teníamos una evaluación (de la directora) que no era la acorde con la velocidad y el compromiso que se requiere para la tarea que tenemos (...). Teníamos muchas familias que estaban hoy con subsidios de arriendo pendientes y operaciones que no estaban funcionando bien", afirmó el titular de Vivienda.

"Vamos a poner a toda la gente que sea necesaria para que la reconstrucción, tanto en el Biobío, el Ñuble, y en Valparaíso, avance a la velocidad que requieren las familias", aseveró.

"No podemos permitir que las familias sigan esperando por burocracia"

"Quiero ser muy claro con esto: también tenemos familias en Valparaíso que no han podido tener un subsidio de arriendo, porque hay una funcionaria que no ha firmado y no ha dado la instrucción de que esa firma pase a Santiago y que se resuelva el día de mañana", acusó Poduje.

"Nosotros no podemos permitir en ninguna de las dos reconstrucciones que las familias sigan esperando por burocracia a causa de un funcionario que no firma o porque no hay autoridad que está encima", añadió.