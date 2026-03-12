Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, planteó en Cooperativa que si bien son acciones "consistentes con la idea de que vienen a 'ordenar la casa'", la mudanza del Presidente José Antonio Kast y su familia a La Moneda, así como la aparición de la primera dama, María Pía Adriasola, sirviendo comida a los funcionarios de Palacio, su impresión en la ciudadanía no será duradera.

"Son señales comunicacionales de austeridad, de que '(en el Gobierno) nos vamos a comportar como cualquier ciudadano', que en mi opinión, tienen poca duración o impacto en la opinión pública", comentó en Lo que Queda del Día, a pesar de que inicialmente, tales gestos "llaman la atención".

Para la investigadora, el nuevo Ejecutivo "está buscando señales un poco efectistas para decir que 'ya nos arremangamos la camisa y nos pusimos a trabajar, y lo vamos a hacer de cierta manera' y está bien, porque está absolutamente alineado al discurso de campaña y que tuvieron después de ganar la segunda vuelta".

